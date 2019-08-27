Son dakika transfer haberleri: Emenike'nin yeni adresi belli oldu
Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Emmanuel Emkenike'nin yeni adresi belli oldu.
Son olarak Yunanistan'ın Olimpiakos takımında forma giyen ve geçtiğimiz sezonu kulüpsüz geçiren 32 yaşındaki Nijeryalı forvet, Fenerbahçe'nin eski idari menajeri Hasan Çetinkaya'nın CEO'luğunu yaptığı Berke Özer ve Recep Gül'ün kiralık olarak formasını giydiği Belçika 2.Lig ekibi Westerlo ile antrenmanlara çıkmaya başladı.
Westerlo Kulübü sosyal medya hesabından Emenike'nin takımla birlikte antrenmanlara çıkacağını belirtirken, önümüzdeki günlerde tecrübeli oyuncuyla sözleşme imzalanabileceğini açıkladı.
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