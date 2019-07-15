Son dakika transfer haberleri | Comolli Luiz Gustavo için Fransa'da!
Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin dün sabah 08.30'da Fransa'ya uçtuğu ve Marsilya kulübü ile Luiz Gustavo için masaya oturduğu ifade edildi.
Takvim'in haberine göre Luiz Gustavo için hem satın alma hem de kiralama formülü masaya yatırıldı. Comolli, Marsilya ile bugün de görüşmelerini sürdürecek ve akşam İstanbul'a dönecek. Müjdeli haber an meselesi.
Son olarak Garry Rodrigues'i kadrosuna katan Fenerbahçe belki de sezonun en flaş transferi için düğmeye basmış durumda. Sportif direktör Comolli Brezilyalı ön libero Luiz Gustavo'yu bitirmek için dün sabah 08.30'da Fransa'ya gitti ve Marsilyalı yöneticilerle masaya oturdu.
COMOLLİ 7 MİLYON EURO ÖNERDİ
10 milyon Euro bonservis bedeli isteyen Marsilya'ya Comolli 7 milyon Euro teklif etti. 1 yıl kiralama formülü de masada. Görüşmeler bugün de devam edecek. Müjdeli haber her an gelebilir..
GUSTAVO HAZIR KITA
32 yaşındaki Brezilyalı yıldızın da Fenerbahçe'nin teklifine çok sıcak baktığı bildirildi.
40 KEZ MİLLİ OLDU
Pazarlıklar bugün de devam edecek ve Comolli akşam saatlerinde İstanbul'a gelecek. 2 yıl B.Münih forması giyen Gustavo 40 kez milli oldu.
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