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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Takvim
15.07.2019 - 08:38, Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberleri | Comolli Luiz Gustavo için Fransa'da!

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Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin dün sabah 08.30'da Fransa'ya uçtuğu ve Marsilya kulübü ile Luiz Gustavo için masaya oturduğu ifade edildi.

Takvim'in haberine göre Luiz Gustavo için hem satın alma hem de kiralama formülü masaya yatırıldı. Comolli, Marsilya ile bugün de görüşmelerini sürdürecek ve akşam İstanbul'a dönecek. Müjdeli haber an meselesi.

Son olarak Garry Rodrigues'i kadrosuna katan Fenerbahçe belki de sezonun en flaş transferi için düğmeye basmış durumda. Sportif direktör Comolli Brezilyalı ön libero Luiz Gustavo'yu bitirmek için dün sabah 08.30'da Fransa'ya gitti ve Marsilyalı yöneticilerle masaya oturdu.

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COMOLLİ 7 MİLYON EURO ÖNERDİ

10 milyon Euro bonservis bedeli isteyen Marsilya'ya Comolli 7 milyon Euro teklif etti. 1 yıl kiralama formülü de masada. Görüşmeler bugün de devam edecek. Müjdeli haber her an gelebilir..

GUSTAVO HAZIR KITA

32 yaşındaki Brezilyalı yıldızın da Fenerbahçe'nin teklifine çok sıcak baktığı bildirildi.

40 KEZ MİLLİ OLDU

Pazarlıklar bugün de devam edecek ve Comolli akşam saatlerinde İstanbul'a gelecek. 2 yıl B.Münih forması giyen Gustavo 40 kez milli oldu.​

Son dakika transfer haberleri | Comolli Luiz Gustavo için Fransada

Son dakika transfer haberleri | Comolli Luiz Gustavo için Fransada

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