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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
20.06.2019 - 11:08, Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberleri | Çaykur Rizespor'un Vedat Muriç ısrarı: "10 milyon Euro istiyoruz"

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Son dakika transfer haberleri | Çaykur Rizespor'un Vedat Muriç ısrarı: "10 milyon Euro istiyoruz"

Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, Vedat Muriç’in transferi için net olarak 10 milyon Euro istediklerini söyledi.

Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, Vedat Muriç konusunun her gün her dakika konuşulmasından kulüp adına rahatsızlık duyduklarını belirterek, oyuncunun transferi için net olarak 10 milyon Euro istediklerini dile getirdi. Bakır, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada Çaykur Rizespor’a yakışır bir transfer süreci sürdürmek istediklerini ve Vedat’ın Çaykur Rizespor’da kalmasından mutlu olacaklarını ifade etti.

Göztepe gideceklere yoğunlaştı
Göztepe gideceklere yoğunlaştı

"3 resmi teklif aldık"

Transferin önde isimlerinden Vedat Muriç için 3 resmi teklif aldıklarını açıklayan Bakır, "Bu teklifler Galatasaray, Fenerbahçe ve Fransa takımı Toulouse’den geldi. Vedat transferi açık arttırmaya döndü. Bu konudan kulüp olarak rahatsızız. Bizim bu konuda tavrımız net. Vedat ile ilgilenen kulüplerin bize başvurmaları gerekiyor. 'Vedat’ın fiyatı şudur, ancak bu kadar olur mu' gibi ifadelerle olayın kurban pazarlığı yapar gibi olmasını istemiyoruz. Çaykur Rizespor’a yakışır bir transfer süreci sürdürmekte kararlıyız. Bizim dışımızda gelişen pazarlıklar, konuşmalar bizi hiçbir şekilde bağlamıyor. Vedat çok değerli bir oyuncumuz. Biz ve şehir Vedat’ı çok seviyor. Vedat’ın bizde kalması bizi mutlu eder ancak illa da Vedat’ı kadrolarına katmak isteyen kulüpler varsa bu konu hakkında yapacakları bellidir. Kaliteye ulaşmak için fedakarlık yapmak gerek. Olayların her gün her saat konuşulur hale gelmesinden memnun değiliz" diye konuştu.

"Her mevki için 2-3 alternatifli bir listemiz var"

Bakır, taraftarların transferde sabırlı olmasını isteyerek yeni sezonda herkesin keyifle izleyeceği bir kadro oluşturmakta kararlı olduklarının altını çizdi. Bakır, "Hocamız İsmail Kartal ve Sportif Direktörümüz Yılmaz Bal İstanbul’da ekibiyle beraber çalışıyor. Elimizde bir portföy var. Her mevki için 2-3 alternatifli bir listemiz var. Bu liste üzerine çalışıyoruz. Devre arası olduğu gibi yeni sezon öncesi de Rizespor’a herkesin keyifle izleyeceği ve beğeniyle karşılayacağı yeni oyuncular kazandıracağız. Bu konuda kararlı ve umutluyuz. Taraftarımıza en kısa zamanda yeni transferlerimizin müjdesini vermek için çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal ise golcü oyuncu hakkında bu açıklamaları yaptı...

"Tatmin edici bir teklif gelecek gibi"Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, Karadeniz ekibinin golcü oyuncusu Vedat Muric için kendilerine ciddi bir teklif gelmediğini söyledi.
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