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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
27.06.2019 - 14:28, Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberleri | Çaykur Rizespor'dan Vedat Muriqi açıklaması

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Son dakika transfer haberleri | Çaykur Rizespor'dan Vedat Muriqi açıklaması

TRT Spor'a konuşan Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, "Galatasaray'dan aradılar görüştük, sayın başkan Ali Koç bizzat beni aradı, onunla da görüştük ama ortada bir rakam yok. Kısa bir sürede tamamlanır diye düşünüyorum" diye konuştu.

Kamp dönemine yaklaşıldığını ve transfer konularını çözüme kavuşturmak istediklerini söyleyen Hasan Kartal, "Ya kalacak ya gidecek. Mutlak suretle bir hafta içinde bunu bitirmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

"BU HAFTA İÇİ İSTANBUL'DAYIZ"

Kartal, "Sayın Ali Koç ile konuştum. Artık son aşamaya getirmemiz gerekecek. Sansasyon yaratmak yerine bu işi bir yerde bitirmek lazım. Bizim düşüncemiz olmazsa, çocuk bizim çocuğumuz. Rizespor'da daha iyi oynar, daha başarılı olur. Bu hafta kesinleşir. Galatasaray'ın da teklifi ve görüşmeler devam ediyor. Şu bedelle bu işi bitiririz şeklinde bir sonuca ulaşamadık. Bu hafta içinde İstanbul'dayız. Bir karar varırız diye umuyorum. Dört kulüp ilgileniyor. Fiyat söylemek yanlış." 

Vedat Muriqi'nin takımda kalmasını istediğini dile getiren teknik direktör İsmail Kartal ise Mehmet Topal'ı takımda görmek istediğini; ancak ekonomik şartların uyuşması halinde bu transferin gerçekleşeceğini dile getirdi. Kartal Emmanuel Adebayor iddialarını ise yalanladı. 

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