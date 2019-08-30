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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
30.08.2019 - 12:25, Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberleri: Çaykur Rizespor, Marko Scepovic'le anlaştı

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Son dakika transfer haberleri: Çaykur Rizespor, Marko Scepovic'le anlaştı

Çaykur Rizespor, Sırp forvet Marko Scepovic'la anlaşma sağladı.

Süper Lig’in ilk iki haftasında 6 puanı hanesine yazdırarak sezona iyi bir başlangıç yapan Çaykur Rizespor, transferde eksik olan forvet bölgesine iki oyuncu almayı planlıyor.

Yeşil-mavililer; kadrosundaki en güçlü forvet olarak görülen El Kabir’in Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanması ve sezonun ilk yarısını kapatması ardından forvet arayışları daha da hızlandırıldı. Çaykur Rizespor, Macaristan'ın MOL Fehervar takımında forma giyen Marko Scepovic ile yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç alarak anlaşmaya vardı.

28 yaşındaki forvetin bugün takıma katılarak resmi imzayı atması bekleniyor. Geçen sezon Macaristan’ın MOL Fehervar takımı formasını giyen Sırp oyuncu; lig ve Avrupa maçlarında 49 maçta 14 gol atıp 6 asist yaptı. Genç forvet, milli takımında ise kariyerinde 5 maçta sahaya çıktı.

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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Sivasspor galibiyetinin ardından transfer yapacaklarını açıklamıştı...

"2 golcü transfer etmeliyiz"Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yenen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İsmail Kartal, "Kanatlarda rakibin içine girerek goller bulmak istiyorduk. Bütün planlarımız tuttu" dedi.
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