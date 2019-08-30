Son dakika transfer haberleri: Çaykur Rizespor, Marko Scepovic’i transfer etti
TFF Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Sırp golcü Marko Scepovic’i transfer ettiğini resmen açıkladı.
Karadeniz ekibinden yapılan açıklama şu şekilde:
Çaykur Rizespor’umuz Macaristan 1. Lig takımı MOL Fehérvár FC de forma giyen Marko Scepovic’i transfer etti.
Santrafor mevkiinde oynayan 28 yaşındaki Sirbistanlı milli oyuncu Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal ve Başkan Vekili Ali Zeki Saruhan’ın katıldığı imza töreniyle 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
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