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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
25.07.2019 - 12:57, Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberleri: Bursaspor'da Volkan Şen sürprizi! Yeniden...

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Son dakika transfer haberleri: Bursaspor'da Volkan Şen sürprizi! Yeniden...

TFF 1’inci Lig’in başlamasına 3 hafta kala Bursaspor henüz transfer tahtasını açabilmiş değil. Yönetim, ağustos ayının ilk haftasında tahtayı açmayı planlarken; takımın uyum süreci ve ilk maçların kağıt üzerindeki zorluğu ise düşündürüyor. Yeşil beyazlılar transfer tahtası açıldığı takdirde Şamil Çinaz ve Volkan Şen gibi tecrübeli oyunculara yönelecek.

Uzun süredir transfer tahtasının açılması ile ilgili yeşil beyazlı yönetimin ummalı çalışması devam ederken, son olarak Başkan Mesut Mestan, tahtayı Ağustos ayının başında açmak istediklerini ifade etti. Bu süreç içerisinde takıma katılması planlanan oyuncular ile de görüşmeler sürerken, tahtanın kaldırılması halinde Bursasporun yeni transferlerini peşi sıra açıklaması bekleniyor. Ancak bu noktada Bursasporun önündeki bir diğer engel ise zaman.

TECRÜBELİ İSİMLER DÜŞÜNÜLÜYOR

TFFnin takvimine göre 17-18 Ağustos tarihlerinde başlaması planlanan TFF 1’inci Lig için için yalnızca 21 gün kaldı. Ağustos ayında transferler gerçekleşse dahi, yeni oyuncuların takıma adaptesi ve uyum süreci zaman alacak. Bu açıdan daha önce Bursasporda kendini kanıtlamış ve şehrin atmosferine alışık oyunculara da yönelen yeşil beyazlı yönetimin kadro takviyesinde Şamil Çinaz ve Volkan Şen gibi isimleri de değerlendirebileceği belirtiliyor. Bursaspor, yeni süreçte tahtanın açılması halinde genç oyuncuların yanına, tecrübeli isimleri dahil ederek harman oluşturmaya çalışacak.

ZORLU FİKSTÜR İLE BAŞLIYOR

Bursasporu ligin ilk haftalarında ise zorlu bir fikstür bekliyor. Bu sezon yeni lige yükselen ve kadrosunda Süper Lig tecrübesine sahip birçok oyuncuyu barındıran Fatih Karagümrük deplasmanında sezonu açacak yeşil beyazlılar; akabinde geçtiğimiz sezon Süper Ligde birlikte yer aldığı Akhisarsporu ağırlayacak. Akabinde tıpkı Bursa gibi bir futbol şehri olan Eskişehirspor deplasmanına gidecek Timsah, 4üncü hafta ise Osmanlıspor ile evinde karşılaşacak. Bursaspor ligin ilk 6 haftasını Adana Demirspor deplasmanı ve içeride oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçıyla geride bırakacak.

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