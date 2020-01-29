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Futbol
AA
Haber Giriş: 29.01.2020 - 19:26,Son Güncelleme:/

Son dakika transfer haberleri | Bursaspor, Sivasspor'dan Traore'yi kiraladı

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Son dakika transfer haberleri | Bursaspor, Sivasspor'dan Traore'yi kiraladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, Demir Grup Sivasspor'dan Abdou Razack Traore'yi kadrosuna kattı.

Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 31 yaşındaki oyuncuyu sezon sonuna kadar kiraladıklarını söyledi.

Yeşil-beyazlı ekibi hak ettiği konuma getirmek için çalıştıklarını belirten Mestan, "Transfer çalışmalarımız doğrultusunda Traore'yi kiralık olarak kadromuza kattık. Oyuncumuz yarın antrenmana katılacak. Takıma katkı sağlayacağını düşünüyorum. Camiamıza hayırlı olsun." diye konuştu.

Bursaspor daha önce transfer ettiği 4 futbolcu için imza töreni düzenlemişti.

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