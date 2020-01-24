Haber Giriş: 24 Ocak 2020 - 08:06,
Son Dakika Transfer Haberleri | Burak Yılmaz şoku! Sözleşmesi ortaya çıktı...
Burak Yılmaz’ın artı 1 yıl olan sözleşme şartları 5 milyon TL karşılığında fesih edilebilecekken, 2 yıl daha uzatılıp 33 milyon TL’lik yükümlülüğün altına girildiği ortaya çıktı.
Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında 1.5+1 yıllığına kadrosuna kattığı ve sezon sonunda bitecek sözleşmesi sadece bir yıl uzayacak olan Burak Yılmaz, devre arası düzenlediği basın toplantısında "İlk imzamı atarken de burası son olsun diye dua ettim, Allah bana bu şansı tanıdı" ifadelerini kullandı.
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