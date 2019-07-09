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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
09.07.2019 - 09:28, Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberleri: Burak Yılmaz'ın menajerinden transfer açıklaması

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Son dakika transfer haberleri: Burak Yılmaz'ın menajerinden transfer açıklaması

İtalya Serie A ekibi Lecce’nin ısrarla istediği Burak Yılmaz, geleceğiyle ilgili kararını verdi. Yıldız futbolcunun menajeri Necdet Ergezen'den flaş bir açıklama geldi.

Siyah-Beyazlılar’ın yıldız golcüsü Burak Yılmaz, İtalya Serie A’ya yeni yükselen Lecce’nin radarına girmişti.

33 yaşındaki futbolcu için İstanbul’a gelen İtalyan yetkililer, Kara Kartal’la anlaşma sağlayamamıştı. Bu gelişmenin ardından tecrübeli isim için girişimlerini sürdüren Lecce’ye bir olumsuz yanıt da hem Burak’tan hem de oyuncunun menacerinden geldi. Orta Çizgi adlı internet sitesine açıklamada bulunan Burak Yılmaz’ın menaceri Necdet Ergezen, “Burak Yılmaz’ın geleceğiyle ile ilgili değişen hiçbir şey yok. Aynı şekilde devam ediyoruz. Burak Yılmaz, Beşiktaş’ta devam edecek” ifadelerini kullandı. Burak Yılmaz da Instagram hesabından Beşiktaş formalı fotoğrafını paylaşıp görüntünün üzerine kalp emojisi ekledi.

2021 yılına kadar kontratı var

Beşiktaş’a geçen sezonun ara transfer döneminde gelen Burak Yılmaz, yarım dönemde çıktığı 15 karşılaşmada 11 gol ve 1 asistlik performans ortaya koyarak yıldızını parlatmıştı. Yeni sezonda da Beşiktaş forması giymesi beklenen Burak’ın Siyah- Beyazlılar’la 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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