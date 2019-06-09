Son dakika transfer haberleri | Bruma'dan Galatasaray'a yeşil ışık!
Yeni hocası Nagelsmann tarafından kadro dışı bırakılan Bruma, Galatasaray’ın teklifine yeşil ışık yaktı. Sarı-Kırmızılılar şimdi, kulübü Leipzig’le temasa geçerek, transfere resmiyet kazandırmaya hazırlanıyor...
Galatasaray’da Bruma seferi başlıyor... Sarı-Kırmızılılar, bir süredir temas halinde olduğu Portekizli futbolcudan olumlu yanıt aldı. Takımın başına yeni geçen genç teknik adam Nagelsmann tarafından kadro dışı bırakılan 24 yaşındaki kanat oyuncusu, Galatasaray’a dönerek Şampiyonlar Ligi’nde tekrar sahne almak istiyor. Yönetime,“Kulübümle anlaşırsanız, benim açımdan bir sorun yok” mesajı göndermesi üzerine, Bruma operasyonu için düğmeye basıldı.
Sarı-Kırmızılılar, genç yıldızı ilk olarak bonservisiyle birlikte almaya çalışacak. Eğer Leipzig, 10 milyon Euro ve üzerinde bir rakam talebinde bulunursa, yine kiralama formülü devreye sokulacak.
Bruma geçtiğimiz sezon Leipzig forması ile 27 maçta görev aldı ve takımına 3 gol 3 asistlik katkıda bulundu.
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Bruma bu sezon takımı Leipzig'in sahasında Werder Bremen'i yendiği maçta galibiyet golünü kaydetmişti...
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