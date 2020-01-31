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GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberleri | Blerim Dzemaili, Shenzhen FC'ye transfer oldu!
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Futbol
Haber Giriş: 31.01.2020 - 13:53,Son Güncelleme:/

Son Dakika Transfer Haberleri | Blerim Dzemaili, Shenzhen FC'ye transfer oldu!

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Kariyerinde bir dönem Galatasaray forması giyen Blerim Dzemaili, Bologna'dan Çin ekibi Shenzhen FC'ye transfer oldu.

Spor Arena Dış Haberler | İtalya Serie A ekiplerinden Bologna, Blerim Dzemaili'nin Çin temsilcisi Shenzhen FC'ye transfer olduğunu açıkladı.

Yardımcı antrenör Emilio de Leo, düzenlenen basın toplantısında Blerim Dzemaili'ye emekleri için teşekkür etti ve yeni hayatında başarılar dileyerek ayrılığı resmileştirdi.

Blerim Dzemaili bu sezon Serie A'da 14 maçta forma giydi ve takımına 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

Deneyimli futbolcunun, koronavirüs salgını sebebiyle tüm liglerin iptal edildiği Çin'e transfer olması futbolseverleri şaşırttı.

Son Dakika Transfer Haberleri | Blerim Dzemaili, Shenzhen FCye transfer oldu

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