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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
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30.05.2019 - 07:37, Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberleri | Beşiktaş'tan Arjen Robben bombası

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Son dakika transfer haberleri | Beşiktaş'tan Arjen Robben bombası
Foto: AP

Beşiktaş'tan Robben bombası... Siyah-Beyazlılar, 10 yıllık Bayern Münih macerasına nokta koyan tecrübeli kanat oyuncusu için harekete geçti. Yönetim, bonservisi elinde bulunan 36 yaşındaki futbolcunun sağlık durumunu ve şartlarını araştırıyor.

Yeni sezonda hem Süper Lig’de hem de UEFA Avrupa Ligi’nde güçlü bir kadroyla mücadele etmeyi planlayan Siyah-Beyazlılar, bu doğrultuda transfer çalışmalarına başlamıştı.

Kulübün ekonomik olarak küçülmeye gitmesini göz önünde bulundurarak transferde önceliği bonservisi elinde bulunan isimlere veren Beşiktaş’ın, Almanya Bundesliga devi Bayern Münih’le yollarını ayıran Arjen Robben’i hedefleri arasına eklediği ortaya çıktı.

10 yıllık Bayern macerasını noktalamasının ardından yeni kulüp arayışında bulunan 36 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusu için çalışma başlatan yönetimin, yıldız ismin sağlık durumu ve şartları konusunda araştırma içinde olduğu bildirildi.

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Hâlâ çok güçlüyüm’

Diz sakatlığı sebebiyle son dönemde istikrar konusunda sıkıntı yaşayan Robben, Hollanda basınına yaptığı açıklamayla sağlığının yerinde olduğunu söyledi. Başarılı oyuncu, “Futbol hayatıma 4 ya da 5 yıl devam etmek istiyorum. İnsanlar sakatlık geçmişimi göz önünde bulundurarak benim deli olduğumu düşünebilir. Bayern’de bu sezonun başında yapılan testlerde takımın en iyileri arasında yer aldım. Hâlâ formdayım ve hâlâ güçlüyüm” ifadelerini kullandı.

Arjen Robben Alman devi Bayern Münih'e böyle veda etti...

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Son dakika transfer haberleri | Beşiktaştan Arjen Robben bombası

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