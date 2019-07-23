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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
23.07.2019 - 09:31, Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberleri | Beşiktaş'ta Wallace bombası

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Son dakika transfer haberleri | Beşiktaş'ta Wallace bombası

Vitor Hugo transferinde menacer oyunlarıyla karşı karşıya kalan Siyah-Beyazlılar, rotayı bir kez daha İtalya’ya çevirdi. Kara Kartal, Wallace için Lazio’nun yöneticileri ile önümüzdeki günlerde masaya oturacak.

Kara Kartal, Fiorentina’nın yıldız savunmacısı Vitor Hugo için uzun süredir girişimlerini sürdürüyordu. Ancak 28 yaşındaki savunmacının menaceri, oyuncu için Palmeiras’ın da devreye girdiğini öne sürerek teklifi 7 milyon Euro’ya kadar yükseltti.

Sonrasında ise bu rakam 5 milyon Euro’ya kadar düşse de Siyah-Beyazlılar, alternatif isimlere yöneldi. Beşiktaş, yine bir İtalyan ekibi olan Lazio’nun Brezilyalı stoperi için harekete geçti. Siyah-Beyazlılar, önümüzdeki günlerde Lazio ile masaya oturacak.

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Savunmaya tangocu stoper geliyor
Savunmaya tangocu stoper geliyor

Avcı’nın aradığı adam

3 sezon önce 8 milyon Euro karşılığında Braga’dan, Lazio’nun yolunu tutan 24 yaşındaki savunmacı, bu sezon ise beklentilerin altında kaldı. Lazio’nun da bir türlü beklenen patlamayı yapamayan Wallace’ı satış listesine koyduğu veya satın alma opsiyonuyla kiralama fikrine de sıcak bakabileceği öğrenildi.

Brezilyalı futbolcuya teknik direktör Abdullah Avcı’nın da onay verdiği öğrenilirken, genç oyuncuyu uzun toplardaki başarılı performansı ve savunmadaki agresif yapısı nedeniyle istediği bildirildi. Avcı, Wallace’ın en büyük eksiği olan istikrar sorununu Beşiktaş’ta giderebileceğine inanıyor.

Beşiktaş hazırlık maçında Kocaelispor'u 7-1 yendi. İşte mücadelenin özet görüntüleri...

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Son dakika transfer haberleri | Beşiktaşta Wallace bombası

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