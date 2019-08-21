Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Oğuzhan Akgün kiralandı
Beşiktaş’ın genç futbolcusu Oğuzhan Akgün, kiralık olarak transfer oldu.
Siyah beyazlıların 18 yaşındaki genç golcü oyuncusu, İstanbulspor’a 1 yıllığına kiralandı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:
"Profesyonel futbolcularımızdan Oğuzhan Akgün, 2019/2020 sezon sonuna kadar İstanbulspor A.Ş.’ye kiralanmıştır."
Oğuzhan Akgün, Beşiktaş'ın hazırlık kampında da yer almıştı.
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