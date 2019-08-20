Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Muhammed Şengezer ısrarı sürüyor
Muhammed Şengezer için temaslarını sürdüren Beşiktaş yönetimi, Loris Karius’un sakatlığının düzelmesine rağmen bu isimde geri adım atmadı.
Beşiktaş Yönetimi, takıma genç bir kaleci kazandırmak için çalışmalarına başlamıştı. Bu doğrultuda 1. Lig ekibi Bursaspor’un 22 yaşındaki file bekçisi Muhammed Şengezer için temaslarını sürdüren yönetim, Loris Karius’un sakatlığının düzelmesine rağmen bu isimde geri adım atmadı.
Bursalı kaleciyi gelecek için çok potansiyelli bir isim olarak gören Siyah-Beyazlılar’ın, Muhammed’i renklerine bağlamak için girişimlerine devam ettiği kaydedildi.
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