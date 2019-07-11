Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş transferde siftahı Boyd ile yaptı
Beşiktaş sezonun ilk transferini ABD’li Tyler Boyd'u kadrosuna katarak gerçekleştirdi.
Beşiktaş, Tyler Boyd’da mutlu sona ulaştı. 24 yaşındaki ABD’li kanat, dün sağlık kontrolünden geçti. 1.1 milyon Euro’dan 3 yılık anlaşma sağlanan Boyd için Portekiz’in V. Guimaraes Kulübü’ne 2.4 milyon Euro ödenecek.
Boyd, geçen sezon Ankaragücü’nde kiralık oynamış ve 14 maçta 6 gol, 4 asistle ligi tamamlamıştı.
HOLTBY GİTTİ
Alman Lewis Holtby ile ise anlaşılmadı. Oyuncuya Beşiktaş yıllık 1.8 milyon Euro’dan 2+1 yıllık sözleşme önerdi. 28 yaşındaki merkez oyuncusu 2.5 milyon Euro ücret ve 1.5 milyon Euro imza parası istedi.
Holtby bir dönem Premier Lig'de Tottenham forması giymişti...
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