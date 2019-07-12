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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
12.07.2019 - 18:04, Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberleri | Beşiktaş, Sedat Şahintürk'ü Denizlispor'a kiraladı

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Son dakika transfer haberleri | Beşiktaş, Sedat Şahintürk'ü Denizlispor'a kiraladı

Beşiktaş, 23 yaşındaki futbolcusu Sedat Şahintürk'ün sözleşmesini yenileyip Denizlispor'a kiraladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada ,"Profesyonel oyuncularımızdan Sedat Şahintürk ile 2022 yılına kadar sözleşme uzatılmış ve oyuncumuz 2019-2020 sezon sonuna kadar Yukatel Denizlispor'a kiralanmıştır." ifadesine yer verildi.

Süper Lig hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Yukatel Denizlispor, Sedat Şahintürk ile sözleşme imzaladı. 

Kamp hazırlıklarına Afyonkarahisar’da sürdüren Yukatel Denizlispor bir taraftan da transferlerine devam ediyor. Ligde ilk 5’i hedefleyen yeşil-siyahlı kulüp, Şahin Türk’ü de renklerine bağladı. Rodallega, Sapunaru, Lopez, Mustafa Yumlu gibi başarılı isimleri transfer eden horoz, son olarak Beşiktaş’ın oyuncusu olan ve geçtiğimiz sezon Balıkesir’de forma giyen Sedat Şahintürk ile anlaşmaya vardı. Yukatel Denizlispor, Beşiktaş ile Sedat Şahintürk için 1 yıl süreli, satın alma opsiyonlu anlaşmaya vardı. 

Şahintürk ile imzalar Haluk Ulusoy tesislerinde kulüp yöneticileri ile atıldı. 

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