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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
23.07.2019 - 07:29, Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Nastic transferinde mutlu sona yakın

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Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Nastic transferinde mutlu sona yakın

Sol bek transferi arayışlarını sürdüren Beşiktaş mutlu sona ulaştı.

Siyah-Beyazlılar, uzun süredir peşinde olduğu Bojan Nastic ve kulübü Genk ile anlaşmaya vardı. İmzaların atılması an meselesi...

Brezilyalı yıldız Adriano’nun gidişinin ardından bir türlü sol bek bulamayan Beşiktaş, uzun süredir Bojan Nastic ve Riza Durmisi için çabalarını sürdürüyordu. Kara Kartal, Belçika Ligi ekiplerinden Genk’in formasını giyen Nastic ile gerçekleştirilen görüşmelerde çok büyük bir yol katetti. Fikret Orman ve kurmayları, önce Boşnak futbolcuyla anlaşmaya vardı sonrasında ise Mavi-Beyazlı ekip ile her konuda el sıkıştı.

1 milyon Euro bonservis

Nastic transferinin açıklanması ise artık an meselesi. 25 yaşındaki savunmacı ile imzaların bu hafta içerisinde atılabileceği öğrenilirken, sözleşme detayları da yavaş yavaş belli olmaya başladı. İlk görüşmeden bu yana Boşnak futbolcuyu uygun bir bedelle kadrosuna katmayı hedefleyen Beşiktaş’ın, bu transferi 1 milyon Euro gibi bir ücretle bitirebileceği konuşuluyor.

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