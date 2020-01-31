Haber Giriş: 31.01.2020 - 18:13,
Son Dakika Transfer Haberleri | Beşiktaş, Kevin-Prince Boateng'i kiraladı
Beşiktaş, Kevin-Prince Boateng'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Bu transfer saat 17.59'da TFF'nin sistemine geçildi. Boateng'in sağlı kontrolünden geçememesi durumunda transferin iptal olacağı belirtildi.
Daha önce Barcelona forması da giyen Boateng, yaz transfer döneminde Fiorentina'ya imza attı. Fiorentina'da 15 maça çıkan Boateng, toplamda 780 dakika görev yaptı.
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