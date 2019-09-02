Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş, Abdoulay Diaby ile anlaştı
Beşiktaş, Sporting forması giyen Abdoulay Diaby ile kiralık olarak anlaşmaya vardı. Kartal'ın kiraladığı 27 yaşındaki Malili sağ kanat oyuncusu Abdoulay Diaby'nin satın alma opsiyonu 60 milyon euro.
Siyah beyazlılar, Portekiz ekibi Sporting'de forma giyen 28 yaşındaki Malili sağ kanat oyuncusu Abdoulay Diaby'i 1 yıllığına kiraladı.
Yıldız futbolcu bugün İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçtikten sonra sözleşme imzalayacak.
SATIN ALMA OPSİYONU; 60 MİLYON EURO
Hürriyet Gazetesi Beşiktaş muhabiri İsmail Er'in edindiği bilgiye göre; Beşiktaş'ın kiraladığı 27 yaşındaki Malili sağ kanat oyuncusu Abdoulay Diaby'nin satın alma opsiyonu 60 milyon euro.
Malili oyuncu geçen sezon 45 maçta 6 gol attı, 4 asist yaptı.
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