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Futbol
Haber Giriş: 24.01.2020 - 11:46,Son Güncelleme:/

Son Dakika Transfer Haberleri | Batuhan Kırdaroğlu resmen Altınordu'da!

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Son Dakika Transfer Haberleri | Batuhan Kırdaroğlu resmen Altınordu'da!

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin genç oyuncusu Batuhan Kırdaroğlu, kiralık olarak TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu'da forma giyecek.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Batuhan Kırdaroğlu’nun sezon sonuna kadar Altınordu'ya kiralanması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Sezon başında Pendikspor'dan transfer edilen 19 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı formayla 4 kupa ve 1 lig maçında forma giymişti.

Son Dakika Transfer Haberleri | Batuhan Kırdaroğlu resmen Altınorduda

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