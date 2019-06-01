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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Sabah
01.06.2019 - 10:08, Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberleri | Başakşehir'den Fenerbahçe'den 10 milyon Euro istedi

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Son dakika transfer haberleri | Başakşehir'den Fenerbahçe'den 10 milyon Euro istedi

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ile transfer için pazarlık masasına oturdu. Teknik direktör Ersun Yanal'ın çok istediği 23 yaşındaki İrfan Can Kahveci için sarı-lacivertliler 5 milyon Euro önerdi.

 Medipol Başakşehir cephesi ise kapıyı 10 milyon Euro'dan açtı.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun ardından Başakşehir'den İrfan Can Kahveci için de harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin İrfan Can için 5 milyon Euro önerdiği ancak Başakşehir'in pazarlığa 10 milyon Euro'dan başladığı ve henüz bir indirime yanaşmadığı belirtildi.

ZAM BEKLENİYOR

Bu transferin Fenerbahçe'nin rakamı artırması halinde daha ciddi bir seviyeye gelebileceği ve 7-8 milyon Euro bandında olumlu sonuçlanabileceği kaydedildi. İrfan Can konusunda hem Ersun Yanal'ın hem de Emre'nin ısrarla yönetime öneride bulunduğu, sarı-lacivertlilerin önümüzdeki günlerde fiyatı artırabileceği bildirildi. Şu an Milli Takım'da kampta bulunan oyuncunun dönüşünün ardından sürecin hızlanabileceği gelen bilgiler arasında.

BREZİLYA'DAN PATRİCK İDDİASI

Brezilya basını, Fenerbahçe'nin Internacional'de forma giyen Patrick'i istediğini yazdı. Bayer Leverkusen'den eski futbolcusu Aranguiz'i transfer etmek isteyen Internacional'in 26 yaşındaki Patrick'in ayrılmasına izin vereceği öne sürüldü. Ancak Fenerbahçe'nin Patrick için 8 milyon Euro civarında bir teklif yapması gerektiği belirtildi.

BRAHIMI FENERBAHÇE'Yİ REDDETTİ

Porto ile sözleşmesi biten Cezayirli orta saha Brahimi, Fenerbahçe'nin kendisine yaptığı teklifi geri çevirdi. Cezayir basını, sarı-lacivertlilerin Brahimi'ye 3 yıllık bir anlaşma sunduğunu ve bu sürede toplam 10 milyon pound'luk bir teklif yaptığını ancak 29 yaşındaki oyuncunun 12 milyon pound istediğini belirtmişti. Portekiz'in O Jogo gazetesi ise yıldız futbolcunun, Fenerbahçe'nin teklifini reddettiğini ve Premier Lig'de oynamak istediğini yazdı.

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