Son dakika transfer haberleri: Badou Ndiaye sürprizi! Teklif yapıldı
Galatasaray'ın eski futbolcusu Garry Rodrigues'i imza için dün akşam İstanbul'a getiren Fenerbahçe, bir başka eski Galatasaraylı futbolcuyu transfer etmek için harekete geçti.
Galatasaray'ın eski yıldızı Garry Rodrigues'le uzun süredir görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, bu transferde mutlu sona ulaşmıştı.. 28 yaşındaki kanat oyuncusunun kulübü Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ittihad'la kiralık konusunda anlaşan sarı-lacivertliler, tecrübeli futbolcuyla da yaptığı pazarlıklarda maaş pürüzünü çözdü. Gece yarısı İstanbul'a gelen Garry Rodrigues, bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalayacak.
Sarı lacivertlilerin hedefindeki yeni isim ise yine eski bir Galatasaraylı. Fenerbahçe, Galatasaray ile kiralık sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki Senegalli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye'yi gündemine aldı.
Garry Rodrigues’i Fenerbahçe’ye getiren menajer William D’avila’nın bir diğer oyuncusu Badou Ndiaye de sarı lacivertlilere yakın...
Stoke City’de görev yapan 28 yaşındaki Senegalli merkez orta saha oyuncusunun William D’avila tarafından geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe’ye önerildiği belirtildi.
Oyuncunun Türkiye’ye dönmeye sıcak baktığı, Ersun Yanal’ın da Ndiaye ismini onayladığı ifade edildi. Kısa süre içerisinde sarı lacivertli ekibin bu transferde gereken adımları atacağı öğrenildi.
Bonservisi İngiliz ekibi Stoke City'de yer alan Ndiaye'nin kulübüyle 2022 yılı sonuna kadar sözleşmesi var.
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