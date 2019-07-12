Son dakika transfer haberleri: Badou Ndiaye sürprizi! Teklif yapıldı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika transfer haberleri: Badou Ndiaye sürprizi! Teklif yapıldı
GeriFutbol Son dakika transfer haberleri: Badou Ndiaye sürprizi! Teklif yapıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
12.07.2019 - 13:45, Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberleri: Badou Ndiaye sürprizi! Teklif yapıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika transfer haberleri: Badou Ndiaye sürprizi! Teklif yapıldı

Galatasaray'ın eski futbolcusu Garry Rodrigues'i imza için dün akşam İstanbul'a getiren Fenerbahçe, bir başka eski Galatasaraylı futbolcuyu transfer etmek için harekete geçti.

Galatasaray'ın eski yıldızı Garry Rodrigues'le uzun süredir görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, bu transferde mutlu sona ulaşmıştı.. 28 yaşındaki kanat oyuncusunun kulübü Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ittihad'la kiralık konusunda anlaşan sarı-lacivertliler, tecrübeli futbolcuyla da yaptığı pazarlıklarda maaş pürüzünü çözdü. Gece yarısı İstanbul'a gelen Garry Rodrigues, bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalayacak. 

Sarı lacivertlilerin hedefindeki yeni isim ise yine eski bir Galatasaraylı. Fenerbahçe, Galatasaray ile kiralık sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki Senegalli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye'yi gündemine aldı.

Garry Rodrigues’i Fenerbahçe’ye getiren menajer William D’avila’nın bir diğer oyuncusu Badou Ndiaye de sarı lacivertlilere yakın...

Stoke City’de görev yapan 28 yaşındaki Senegalli merkez orta saha oyuncusunun William D’avila tarafından geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe’ye önerildiği belirtildi.

Oyuncunun Türkiye’ye dönmeye sıcak baktığı, Ersun Yanal’ın da Ndiaye ismini onayladığı ifade edildi. Kısa süre içerisinde sarı lacivertli ekibin bu transferde gereken adımları atacağı öğrenildi.

Bonservisi İngiliz ekibi Stoke City'de yer alan Ndiaye'nin kulübüyle 2022 yılı sonuna kadar sözleşmesi var. 

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

Son dakika transfer haberleri: Badou Ndiaye sürprizi Teklif yapıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Bir efsane daha futbol kariyerini noktaladığını açıkladı! Peter Crouch...
Transfere tebrik geldi! Eljif Elmas... | Son dakika transfer haberleri...
Son dakika transfer haberleri: Badou Ndiaye sürprizi! Teklif yapıldı
Mete Gazoz yükselişini sürdürüyor