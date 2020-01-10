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Futbol
Haber Giriş: 10.01.2020 - 07:13,Son Güncelleme:/

Son dakika transfer haberleri | Aytemiz Alanyaspor Emircan Altıntaş'ı transfer etti

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Son dakika transfer haberleri | Aytemiz Alanyaspor Emircan Altıntaş'ı transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Ümraniyespor forması giyen Emircan Altıntaş'ı kadrosuna kattı.

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Ümraniyesporlu Emircan Altıntaş'ı kadrosuna kattı.

Bu sezon TFF 1. Lig'deki performansıyla bir çok Süper Lig ekibini peşine takan Emircan için Alanyaspor 750 bin Euro bonservis ödeyecek.

24 yaşındaki orta saha sezonun ilk yarısında 16 maçta forma giymiş ve attığı 11 golle ilk yarının gol kralı olmuştu. (Fanatik)

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