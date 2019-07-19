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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
19.07.2019 - 13:48, Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberleri: Aytaç Kara Çizme yolcusu! Üç talip...

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Son dakika transfer haberleri: Aytaç Kara Çizme yolcusu! Üç talip...

Bursaspor'un küme düşmesinin ardından sözleşmesini alacaklarına karşılık olarak fesheden Aytaç Kara'yla ilgili İtalyan basınından gündem yaratan bir transfer iddiası geldi.

Bursaspor'un küme düşmesinin ardından sözleşmesini alacaklarına karşılık olarak fesheden ve şu anda boşta olan milli futbolcu Aytaç Kara'nın adı, bir süredir Kasımpaşa'yla birlikte anılıyordu. 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun geleceğiyle ilgili İtalyan basınından gelen bir haberse gündem yarattı.

Çizme'de yayım yapan Calcio Mercato adlı internet sitesinin okuyucularıyla paylaştığı özel habere göre Serie A ekiplerinden Brescia, Lecce ve Udinese Aytaç'ı kadrolarına katabilmek için düğmeye bastı.

Haberde Udinese'nin Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'ün transferinin gerçekleşmemesi halinde Aytaç'ı renklerine bağlayabileceği ifade edildi.

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