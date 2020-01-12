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Futbol
DHA
Haber Giriş: 12.01.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

Son dakika transfer haberleri: Aydın Yılmaz ve Erdi Şehit, Pribram takımına transfer oldu

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Son dakika transfer haberleri: Aydın Yılmaz ve Erdi Şehit, Pribram takımına transfer oldu

Galatasaray'ın eski oyuncularından Aydın Yılmaz ve bir dönem Fenerbahçe'de de oynayan Erdi Şehit, Çek takımı FK Pribram ile sözleşme imzaladı. 9 Ocak'ta deneme antrenmalarına çıkmaya başlayan Yılmaz ve Şehit, resmi sözleşmeye imza attı.

Bir dönem A Milli Takım forması giyen Aydın Yılmaz ve geçtiğimiz sezon Sakaryaspor forması giyen Erdi Şehit, Çek Cumhuriyeti 1'inci Lig takımlarından FK Pribram'a transfer oldu. Çek Cumhuriyeti ekibi FK Pribram, iki Türk oyuncu ile anlaşmaya vardı. 9 Ocak'ta Çek kulübü ile deneme antrenmalarına çıkmaya başlayan Yılmaz ve Şehit, Pribram ile resmi sözleşmeye imza attı.

Futbol kariyerine Galatasaray altyapısı ile başlayan 31 yaşındaki futbolcu Aydın Yılmaz'ın sarı kırmızılılar ile 5 Lig, 2 Türkiye Kupası ve 2 de Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu bulunuyor. Bir dönem Fenerbahçe U21 Takımı'nda mücadele eden Erdi Şehit ise son olarak TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup takımı Sakaryaspor'da forma giymişti.

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