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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Son dakika transfer haberleri: Aston Villa, Kasımpaşa'dan Trezeguet'i transfer ettiğini resmen açıkladı
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Futbol
DHA
24.07.2019 - 11:16, Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberleri: Aston Villa, Kasımpaşa'dan Trezeguet'i transfer ettiğini resmen açıkladı

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Premier Lig'in yeni ekiplerinden Aston Villa, Kasımpaşa'dan Trezeguet'in transferini resmen açıkladı.

Kasımpaşa'nın Mısırlı oyuncusu Trezeguet, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'ya transfer oldu. İngiliz ekibi, transfer sezonunda Galatasaray ile de ismi anılan 24 yaşındaki kanat oyuncusunu kadrosuna kattığını açıkladı.

Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa formasıyla 34 maçta görev alan Trezeguet; 9 gol atıp, 9 da asist yapma başarısı gösterdi. 2019 Afrika Uluslar Kupası'nda ülkesi Mısır'ın formasını terleten 24 yaşındaki hücum oyuncusu, çıktığı 4 maçta 1 gol, 1 asistle oynadı. 

'TREZEGUET İLE ÇALIŞACAĞIMIZ İÇİN HEYECANLIYIZ'
Aston Villa Teknik Direktörü Dean Smith, Mısırlı oyuncunun transferiyle ilgili, "Trezeguet'i birkaç kez izlemiştim. Onunla çalışacağımız için heyecanlıyız" dedi.

'PREMIER LİG'DE OYNAMAYI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM'
İngiliz ekibiyle sözleşme imzalayan Trezeguet ise, "İngiltere'nin büyük kulüplerinden birine transfer olduğum için mutluyum. Umarım takımın başarısı için yardım edebilirim. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Premier Lig'de oynamayı dört gözle bekliyorum. Bu benim için bir rüya" ifadelerini kullandı. 
 

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