Son Dakika Transfer Haberleri | Antalyaspor'da Ersan Adem Gülüm sesleri

Süper Lig'in ilk devresinde istediği sonuçları alamayan Antalyaspor, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız verdi.

Akdeniz ekibi, Fedor Kudryashov, Veysel Sarı, Lukas Podolski ve Sinan Gümüş'ün ardından Ersan Adem Gülüm'ü kadrosuna kattı.

TRT Spor'un haberine göre 32 yaşındaki stoper, kısa süre içerisinde Antalyaspor'a imza atacak.

Ülkemizde daha önce sırasıyla Manisaspor, Elazığspor, Adanaspor ve Beşiktaş formaları giyen tecrübeli stoper, son olarak Avustralya Ligi ekiplerinden Western United'da oynuyordu. (Fanatik)

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