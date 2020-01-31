MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika Transfer Haberleri | Antalyaspor, Tarık Çamdal ile yolları ayırdı!
GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberleri | Antalyaspor, Tarık Çamdal ile yolları ayırdı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 31.01.2020 - 18:53,Son Güncelleme:/

Son Dakika Transfer Haberleri | Antalyaspor, Tarık Çamdal ile yolları ayırdı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika Transfer Haberleri | Antalyaspor, Tarık Çamdal ile yolları ayırdı!

Antalyaspor, Tarık Çamdal ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Süper Lig takımlarından Antalyaspor, Tarık Çamdal ile yollarını ayırdığını açıkladı

İşte yapılan resmi açıklama;

"Futbolcularımızdan Tarık Çamdal ile karşılıklı olarak anlaşıp yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Tarık Çamdal'a kulübümüze verdiği emek için teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz"

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle