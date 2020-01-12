MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika transfer haberleri: Altay, 2 genç futbolcusunu kiraladı
GeriFutbol Son dakika transfer haberleri: Altay, 2 genç futbolcusunu kiraladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
Haber Giriş: 12.01.2020 - 13:22,Son Güncelleme:/

Son dakika transfer haberleri: Altay, 2 genç futbolcusunu kiraladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika transfer haberleri: Altay, 2 genç futbolcusunu kiraladı

Altay, genç futbolcularından Kadir Yazıcı'yı Turgutluspor'a, Mesut Can Tunalı'yı ise Belediye Derincespor'a kiraladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, ligin ikinci yarısı öncesi kadrosundaki yapılandırmayı devam ettiriyor. Siyah-beyazlılar, bu çalışmalar kapsamında alt yapıdan yetişen ve bu sezon fazla forma şansı bulamayan 22 yaşındaki sol bek Kadir Yazıcı'yı sezon sonuna kadar 3. Lig takımlarından Turgutluspor'a kiraladı.

18 yaşındaki orta daha oyuncusu Mesut Can Tunalı ise opsiyonu Altay'da olmak üzere 1.5 yıllığına 3. Lig ekiplerinden Belediye Derincespor'a kiralandı.

Altay Spor Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iki oyuncusuna da başarılar diledi.

Son dakika transfer haberleri: Altay, 2 genç futbolcusunu kiraladı

MevzuBahis | 11-12 Ocak 2020 İddaa tahminleriSpor Arena editörlerinden Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, iddaa programı MevzuBahis'te, haftanın öne çıkan maçlarını masaya yatırdı. (Hazırlayan: Aydın Aguş)
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle