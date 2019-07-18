Son dakika transfer haberleri: Alanyaspor, Lokman Gör'ü transfer etti
Spor Toto Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, savunma oyuncusu Lokman Gör ile bir yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Alanyaspor, geçen sezon BB Erzurumspor’da forma giyen 28 yaşındaki savunma oyuncusu Lokman Gör ile 2 + 1 yıllık sözleşme imzaladı. Tecrübeli futbolcu yeni takımının Topuk Yaylası kampına katılarak, çalışmalara başladı.
Lokman geçtiğimiz sezon Erzurumspor'da 28 maçta forma giyerken, 2 gol ve 2 asistle oynadı.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle