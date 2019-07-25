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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Sabah
25.07.2019 - 10:04, Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberleri: Ajdin Hasic için "Denenme" ifadesi neden kullanıldı? İşte sebebi...

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Son dakika transfer haberleri: Ajdin Hasic için "Denenme" ifadesi neden kullanıldı? İşte sebebi...

Ajdin Hasic, Beşiktaş’ın Avusturya kampına götürüldü. Siyah-beyazlı yönetim, kafile fotoğrafında yer alıp takımla birlikte antrenmana çıkan genç oyuncuyu resmen açıklamak için 18 yaşına gireceği tarih olan 7 Ekim 2019'u bekliyor.

Beşiktaş, Hasic'in yıldızını parlatarak F.Bahçe'den Napoli'ye 16 milyon Euro artı bonuslar karşılığında giden Eljif Elmas örneğinde olduğu gibi astronomik bir bonservis bedeli kazanmayı planlıyor.

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon 17 yaşındaki Bosnalı yıldız adayına imza attırarak sürpriz yapmıştı. Asıl detay ise Hasic'in profesyonel sözleşmesini bir gün geciktiren kulübü Dinomo Zagreb'in hatasını bilen siyah beyazlıların devreye girerek 24 saatte transferi noktalamasıydı. Ortaya çıkan haber sonrası Hırvatistan'da deprem etkisi yaratan transfer, Dinamo Zagreb'de iki yöneticinin görevden alınmasına neden olmuştu. Real Madrid ve Juventus gibi dünya devlerinin takip ettiği oyuncu için yüksek bonservis hayalleri yıkılan Hırvat temsilcisi olayı mahkemeye taşımıştı.

Beşiktaşta Orhan Ak tartışması
Beşiktaş'ta Orhan Ak tartışması

TEDBİREN 'DENEME' AÇIKLAMASI YAPILDI

Bunun ardından Hasic'in 18 yaşına girmesini bekleyen Beşiktaş, ailesini İstanbul'a getirmiş, oyuncuya da çalışma takvimi oluşturmuştu. Siyah-beyazlılar dün Avusturya kampına giderken Bosnalı sağ kanadın da kafile fotoğraflarında olması dikkat çekti ve ardından kulüp tarafından oyuncunun Avusturya kampında deneneceği duyuruldu.

Açıklamada 'Denenme' ifadesinin yaşanan mahkeme süreci nedeniyle kullanıldığı öğrenildi. Ajdin Hasic'i transferinde paralellikler olan Eljif Elmas gibi parlatıp yüksek bir bonservis bedeliyle pazarlamayı hedefleyen siyah-beyazlılar, genç oyuncuyu 73 gün sonra 18 yaşına gireceği tarih olan 7 Ekim'de resmen açıklayacak.

Siyah-beyazlılar 2. etap kamp çalışmaları için Avusturya'ya gitti...

Beşiktaş Avusturya'ya gittiYeni sezon hazırlıklarının ilk bölümünü İstanbul'da yapan Beşiktaş, ikinci etap kampı için Avusturya'ya gitti.
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Son dakika transfer haberleri: Ajdin Hasic için Denenme ifadesi neden kullanıldı İşte sebebi...

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