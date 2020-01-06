Son Dakika Transfer Haberler | Cenk Tosun için Ada'dan 3 talip!
Everton'da düzenli forma giyemediği için olası bir ayrılığa sıcak bakan Cenk Tosun ile Crystal Palace, Aston Villa ve Newcastle United'ın ilgilendiği belirtildi.
Spor Arena Dış Haberler | İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton forması giyen Cenk Tosun için Ada'dan 3 talip birden çıktı.
Carlo Ancelotti'nin gelişiyle birlikte Everton'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan milli futbolcunun, bir başka İngiliz takımına kiralanabileceği öne sürüldü.
Ünlü İngiliz gazetesi Daily Mail, 28 yaşındaki deneyimli forveti kiralamak isteyen takımlar arasında Crystal Palace, Aston Villa ve Newcastle United'ın olduğunu iddia etti.
Everton'da istediği kadar süre bulamayan Cenk Tosun'un düzenli oynayabileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı biliniyor.
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