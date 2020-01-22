MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika Transfer Haberi | Yeni Malatyaspor'da Tolunay Kafkas sesleri!
GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberi | Yeni Malatyaspor'da Tolunay Kafkas sesleri!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 22.01.2020 - 13:41,Son Güncelleme:/

Son Dakika Transfer Haberi | Yeni Malatyaspor'da Tolunay Kafkas sesleri!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika Transfer Haberi | Yeni Malatyaspor'da Tolunay Kafkas sesleri!

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un Tolunay Kafkas'la büyük ölçüde anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Teknik direktör Sergen Yalçın ile sürpriz şekilde yollarını ayıran Yeni Malatyaspor, yeni teknik adamını buldu

A Spor'da yer alan habere göre; BtcTurk Yeni Malatyaspor, Tolunay Kafkas'la büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

Tolunay Kafkas, son olarak Akhisar Belediyespor'u çalıştırmıştı.

Son Dakika Transfer Haberi | Yeni Malatyasporda Tolunay Kafkas sesleri

Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle