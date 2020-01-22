Son Dakika Transfer Haberi | Yeni Malatyaspor'da Tolunay Kafkas sesleri!
Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un Tolunay Kafkas'la büyük ölçüde anlaşmaya vardığı iddia edildi.
Teknik direktör Sergen Yalçın ile sürpriz şekilde yollarını ayıran Yeni Malatyaspor, yeni teknik adamını buldu
A Spor'da yer alan habere göre; BtcTurk Yeni Malatyaspor, Tolunay Kafkas'la büyük ölçüde anlaşmaya vardı.
Tolunay Kafkas, son olarak Akhisar Belediyespor'u çalıştırmıştı.
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