Son Dakika Transfer Haberi | Trabzonspor, Guilherme transferini KAP'a bildirdi! İşte rakam...

Trabzonspor, Guilherme'nin transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Açıklamada, "Portekiz'in GDSC Alvarenga Futebol Kulübünün profesyonel futbolcusu Guilherme Costa Marques" ibaresi kullanıldı.



Guilherme'nin bonservisini elinde bulunduran Benevento, oyuncunun bonservisini Portekiz kulübü GDSC Alvarenga'ya devretti. Trabzonspor, da Guilherme'yi Benevento'dan değil Alvarenga'dan kiraladı.

Bilindiği gibi bu transferle alakalı Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor arasında bir gerginlik yaşanmıştı.

MALİYETİ AÇIKLANDI

Trabzonspor, Guilherme ile 1.5 yıllığına anlaştığı ve oyuncuya 2019-2020 sezonu için 450 bin euro, 2020-2021 sezonu için 1.1 milyon euro garanti ücret ödeyeceğini açıkladı



Resmi açıklama şöyle;

"Guilherme Costa Marques'in kulübümüze geçici transferi konusunda GDSC Alvarenga Futebol Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşama göre, GDSC Alvarenga Futebol Kulübüne geçici transfer bedeli olarak 100.000.-EUR ödenecektir."





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