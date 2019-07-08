Son dakika transfer haberi: Mesut Özil Fenerbahçe'ye mi geliyor? İşte o kampanya...
Transferin son günlerdeki hızlı takımı Fenerbahçe'de hedef Mesut Özil transferi. Kadrodan yıldız oyuncuyu görmek isteyen sarı lacivertli taraftarlar ise şimdiden harekete geçti, sosyal medyada, #FenerSeniBekliyorMesut ve #KalkınMesutÖzilGeliyor hashtagleri ile oyuncuyu ikna edilmeye çalışılıyor.
Transferde Emre Belözoğlu, Max Kruse, Murat Sağlam, Allahyar ve Vedat Muriç'le anlaşan Fenerbahçe'nin asıl hedefi çok daha büyük.
Fenerbahçe, Arsenal forması giyen ve İngiliz kulübü ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan yıldız isim için tüm şartları zorluyor. Fenerbahçeli taraftarlar, sosyal medyada, #FenerSeniBekliyorMesut ve #KalkınMesutÖzilGeliyor hashtagleri ile oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor.
İngiliz basını daha önce Arsenal'in Mesut Özil'i satış listesine koyduğunu, hatta maaşının bir kısmını ödemeye razı olduğunu haberleştirmişti.
Fenerbahçe, Mesut'un maaşının 6 milyon Euro'sunu Arsenal'in ödemesini talep ederken, 9 milyon Euro'luk kısmı sponsor desteği ile yarı yarıya ödemenin hesaplarını yapıyor.
Mesut Özil'in transfer edilmesi için Twitter'da kampanya başlatan Fenerbahçeli taraftarlar, yıldız futbolcuyu dünya gündeminde 1. sıraya taşıdı.
Önümüzdeki günlerde Mesut Özil transferiyle ilgili resmi adımların atılması bekleniyor.
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