Son dakika transfer haberi | Galatasaray'dan Ljubomir Fejsa hamlesi
Galatasaray'ın, transfer için Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Benficalı orta saha oyuncusu Ljubomir Fejsa ile anlaştığı dile getirildi.
Spor Toto Süper Lig'in iki ezeli rakibi Fenerbahçe ile Galatasaray bir transferde daha karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin ilgilendiği ve anlaşma sağladığı iddia edildiği Benfica'nın Sırp orta sahası Ljubomir Fejsa'yı transfer etmek için harekete geçtiği iddia edildi.
A Spor'un haberine göre, Galatasaray kulüp ve oyuncu tarafı ile anlaşma sağladı.
Benfica'nın transfer için 3 milyon Euro talep ettiği dile getirildi.
Fatih Terim'in transfer için son sözü söyleyeceğini ve buna göre sarı-kırmızılı yönetimin harekete geçeceği bildirildi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle