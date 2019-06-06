Son dakika transfer haberi | Beşiktaş'ta Yasin Öztekin bombası!
Spor Toto Süper Lig'de transfer hareketliliği sürüyor. Beşiktaş'ın transferde Yasin Öztekin'i gündemine aldığı belirtildi.
Siyah-beyazlıların Yasin Öztekin transferi için Cyle Larin artı bir miktar para önerdiği ifade edildi.
TRT Spor'un haberine göre Yasin Öztekin'i transfer etmek isteyen Beşiktaş, Kanadalı futbolcuyu bu transferde kullanacak.
Forvet transferi yapmak isteyen Göztepe'nin de bu transfere sıcak bakabileceği ifade ediliyor.
Yasin Öztekin ile Celso Borges'in antrenmandaki eğlenceli anları...
misli.com iOS ve Android uygulamasını indirmek için buraya tıklayınız!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle