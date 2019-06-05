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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
05.06.2019 - 11:24, Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberi! Beşiktaş...

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Son dakika transfer haberi! Beşiktaş...

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ile ilgili yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Napoli'den yüksek bonservis bedeliyle Çin'e transfer olan ve yıllık ücreti 9 milyon euro civarında olan yıldız futbolcu siyah beyazlı takıma önerildi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'a önerilen son isim Marek Hamsik oldu. Futbol hayatını Çin'de sürdüren 31 yaşındaki futbolcunun mutsuz olduğu ifade edildi.

Siyah-beyazlı yönetimin, sponsor bulunması halinde Hamsik'i kadrosuna katmak istediği ifade edildi. Yıldız futbolcu, 20 milyon euroya Çin Süper Ligi takımlarından Dalian Yifang'a transfer olmuştu.

An itibariyle yıllık ücreti 9 milyon euro olan Marek Hamsik, merkez orta saha ve on numara pozisyonlarında görev yapıyor.

Hamsik, İtalya'nın Brescia takımında top koşturduktan sonra 2007'de Napoli'ye transfer oldu. Napoli'nin simgesi haline gelen Slovan yıldız, daha sonra 20 milyon avro bonservis bedeli ile Çin'in Yifang takımına satıldı.

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Günün bomba transfer haberleri Son dakika sürprizi...
Günün bomba transfer haberleri! Son dakika sürprizi...

Son dakika transfer haberi Beşiktaş...

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