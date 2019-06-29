Son dakika transfer haberi | Antoine Griezmann'dan Barcelona'ya 5 yıllık imza!
La Liga'da transfer bombası patlıyor. Atletico Madrid'in yıldızı Antoine Griezmann'ın Barcelona ile anlaştığı kaydedildi.
Marca'nın haberine göre Fransız forvet Barça ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak. 28 yaşındaki futbolcu ise senelik 17 milyon Euro ücret kazancak.
Barcelona'nın Griezmann'ın 200'den 120 milyon Euro'ya düşen serbest kalma ücretini ödeyeceği kaydedildi.
Geçtiğimiz yaz Barcelona'nın ilgisine rağmen Atletico Madrid ile sözleşme yenileyen dünya yıldızı futbolcu ile Paris Saint Germain de devredeydi.
Kariyerine İspanya'da devam etmek isteyen Griezmann, geçtiğimiz sezonu 21 golle kapadı. Griezmann 2014'te Real Sociedad'dan Atletico Madrid'e transfer olurken burada kariyerinin en parlak günlerini yaşadı.
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