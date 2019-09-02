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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Son dakika transfer | Fenerbahçe Allahyar Sayyadmanesh'i İstanbulspor'a kiraladı
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Futbol
02.09.2019 - 18:33, Son Güncelleme:

Son dakika transfer | Fenerbahçe Allahyar Sayyadmanesh'i İstanbulspor'a kiraladı

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Son dakika transfer | Fenerbahçe Allahyar Sayyadmanesh'i İstanbulspor'a kiraladı
Fenerbahçe, İranlı oyuncusu Allahyar Sayyadmanesh'i bir yıllığına İstanbulspor'a kiraladığını açıkladı. Fenerbahçe, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı İranlı forvet oyuncusu Allahyar Sayyadmanesh'i kiralık olarak bir yıllığına İstanbulspor'a gönderdi. Sarı lacivertli kulübün konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Futbolcumuz Allahyar Sayyadmanesh, TFF Birinci Lig ekiplerinden İstanbulspor'a 1 yıllığına kiralanmıştır. Oyuncumuza başarılar dileriz" denildi.

Fenerbahçe, yeni transferi Allahyar Sayyadmanesh'i Spor Toto 1. Lig ekibi İstanbulspor'a kiralandığını duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, Futbolcumuz Allahyar Sayyadmanesh 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor’a 1 yıllığına kiralanmıştır. Oyuncumuza başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kadıköyde bir futbol gecesi
Kadıköy'de bir futbol gecesi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 1-1 sona eren Trabzonspor maçının ardından bu açıklamaları yaptı...

"Rakiplerin değil, bizim ne yaptığımız önemli"Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor'la 1-1 berabere kaldıklarını karşılaşmada taraftarı mutlu edecek oyunu ortaya koyduklarını söyledi.
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