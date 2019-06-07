Son dakika transfer bombası! Fenerbahçe Ben Arfa ile anlaştı
Fenerbahçe'den son dakika transfer haberi... Sarı lacivertlilerin birçok transfer döneminde gündeme gelen yıldız orta saha oyuncusu Hatem Ben Arfa ile bu kez anlaşma sağladığı iddia edildi.
Daha önce de Fenerbahçe'nin gündemine gelen Hatem Ben Arfa'nın bir kez daha sarı lacivertlilerin radarında olduğu iddia edildi.
TRT Spor'un haberine göre; Fransa 1. Lig ekiplerinden Rennes'te forma giyen 32 yaşındaki yıldız futbolcu için temas kuran Fenerbahçe, teklifini yaptı.
Ben Arfa'nın da transfere sıcak baktığı vurgulanırken bu konuda resmi adımların önümüzdeki günlerde atılacağı iddia edildi.
Ben Arfa klasını konuşturuyor;
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