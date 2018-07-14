SON DAKİKA - Transfer az önce resmen açıklandı!
Napoli'yle yollarını ayıran Maurizio Sarri, Chelsea'nin yeni hocası oldu. Maviler, İtalyan teknik adamla 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Napoli'yle yollarını ayıran Maurizio Sarri, Chelsea'nin yeni hocası oldu. İtalyan teknik adam, Maviler'le 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Dün Antonio Conte ile yollarını resmen ayıran İngiliz devi, yeni hocaları Sarri'yi kulübün resmi internet sitesinden yaptıkları açıklamayla duyurdu.
YENİ BİR HEYECAN
İmza öncesi Chelsea'nin mabedi Stamford Bridge'i gezerken kameralara yakalanan 59 yaşındaki başarılı menajer, "Chelsea ve Premier Lig'e gelmekten ötürü çok mutluyum. Kariyerimde yeni ve heyecanlı bir dönem başlıyor." ifadelerini kullandı.
Sarri, üç yıl çalıştıktan sonra ayrıldığı Napoli'de ligi iki kez ikinci sırada tamamlama başarısı göstermişti. Maviler'in yeni hocası, geçtiğimiz sezon İtalya'da yılın antrenörü seçilmişti.(Fanatik)
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