Son dakika transfer | Allahyar Fenerbahçe'de!
17 yaşındaki İranlı futbolcu Allahyar Sayyadmanesh ile 5 yıllık anlaşma sağlandı. Geleceğin yıldız adayı için 850 bin Euro bonservis bedeli ödenecek.
Fenerbahçe, geleceğin yıldızlarından biri olarak gösterilen ve geçen yaz Galatasaray’ın da ilgilendiği 17 yaşındaki İranlı Allahyar Sayyadmanesh transferini sadece 850 bin Euro’ya bitirdi! Oyuncuysa yıllık 300 bin Euro alacak. 29 Haziran 2001 doğumlu olan Allahyar, 5 yıllık mukavele imzalayacak.
1.82’lik forvet, sezon başlamadan 18 yaşını dolduracağı için sarı lacivertli formayı giymesinde bir sıkıntı olmayacak. Eljif Elmas, forma giymek için yarım sezon beklemek zorunda kalmıştı. Esteghlal’den alınan Allahyar Sayyadmanesh, İngilizler’in saygın gazetesi Guardian tarafından, ‘Gelecek vaat eden 60 futbolcu listesi’ne de dahil edildi.
İranlı oyuncu, ‘Asya’nın en iyisi’ olarak öne çıkarıldı. Genç yıldız, U-17 Dünya Şampiyonası’nda 3 gol, 1 asist üretti. 17 yaşındayken İran U-23’e katıldı. Geçen sezon 17 maça çıkan Allahyar, 2 gol ve 2 asisle oynadı. En son İran’ın Suriye’yi 5-0 yendiği maçta attığı golle İran Milli Takım’ının skor üreten en genç ismi oldu.
Allahyar’ın öne çıkan özellikleri
Süratli ve bitiriciliği yüksek.
Hava toplarında etkili.
Fizik kapasitesi yaşına göre çok iyi.
Ceza alanı dışından şutları başarılı.
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