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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fatih SABOVİÇ
08.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Son dakika transfer | Allahyar Fenerbahçe'de!

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Son dakika transfer | Allahyar Fenerbahçe'de!

17 yaşındaki İranlı futbolcu Allahyar Sayyadmanesh ile 5 yıllık anlaşma sağlandı. Geleceğin yıldız adayı için 850 bin Euro bonservis bedeli ödenecek.

Fenerbahçe, geleceğin yıldızlarından biri olarak gösterilen ve geçen yaz Galatasaray’ın da ilgilendiği 17 yaşındaki İranlı Allahyar Sayyadmanesh transferini sadece 850 bin Euro’ya bitirdi! Oyuncuysa yıllık 300 bin Euro alacak. 29 Haziran 2001 doğumlu olan Allahyar, 5 yıllık mukavele imzalayacak.

1.82’lik forvet, sezon başlamadan 18 yaşını dolduracağı için sarı lacivertli formayı giymesinde bir sıkıntı olmayacak. Eljif Elmas, forma giymek için yarım sezon beklemek zorunda kalmıştı. Esteghlal’den alınan Allahyar Sayyadmanesh, İngilizler’in saygın gazetesi Guardian tarafından, ‘Gelecek vaat eden 60 futbolcu listesi’ne de dahil edildi.

İranlı oyuncu, ‘Asya’nın en iyisi’ olarak öne çıkarıldı. Genç yıldız, U-17 Dünya Şampiyonası’nda 3 gol, 1 asist üretti. 17 yaşındayken İran U-23’e katıldı. Geçen sezon 17 maça çıkan Allahyar, 2 gol ve 2 asisle oynadı. En son İran’ın Suriye’yi 5-0 yendiği maçta attığı golle İran Milli Takım’ının skor üreten en genç ismi oldu.

Allahyar’ın öne çıkan özellikleri

Süratli ve bitiriciliği yüksek.
Hava toplarında etkili.
Fizik kapasitesi yaşına göre çok iyi.
Ceza alanı dışından şutları başarılı.

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