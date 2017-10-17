Spor Haberleri

« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Spor Haberleri>Son dakika: Trabzonspor'un yeni hocası belli oldu!

Son dakika: Trabzonspor'un yeni hocası belli oldu!

Trabzonspor, Rıza Çalımbay ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardı.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

 

Trabzonspor Kulübü, teknik direktör Rıza Çalımbay ile 1.5 yıllığına anlaşma sağladı.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın sözleşmesini tek taraflı fesheden Trabzonspor'un Rıza Çalımbay ile prensip anlaşmasına vardığı bildirildi.

Çalımbay yaptığı açıklamada, İstanbul'da Trabzonspor yönetimiyle görüşerek, prensipte anlaşmaya vardıklarını belirtti.

Yarın sabah Trabzon'a geleceğini ifade eden Çalımbay, bordo-mavili kulüple sözleşme imzalayacaklarını ifade etti.

Bordo-mavili kulübün, Çalımbay ile gelecek sezon sonuna kadar sözleşme yapacağı kaydedildi.

 

son dakika
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL
BASKETBOL
VOLEYBOL