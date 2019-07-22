Son dakika: Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi rakibi Sparta Prag oldu
Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turundaki rakibi Sparta Prag oldu.
Trabzonspor maçlarının ilk ayağını 8 Ağustos'ta, rövanş maçını ise 15 Ağustos'ta oynayacak. Sparta Prag kadrosunda bir dönem Galatasaray formasını giymiş olan Semih Kaya yer alıyor.
Bu etabın kazananı play-off rakibini bekleyecek. Play-off etabını geçen takımlar ise grup aşamasına kalmaya hak kazanacak.
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