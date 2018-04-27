Son dakika: Trabzonspor'un transfer yasağı kaldırıldı
Trabzonspor Kulübü, geçtiğimiz günlerde Bero'nun ödenmeyen taksidi nedeniyle FIFA tarafından verilen transfer yasağının kaldırıldığını açıkladı.
Bordo mavili kulüpten yapılan açıklama şöyle...
"Transfer Yasağımız Kaldırıldı
Mart ayında FIFA tarafından kulübümüze verilen transfer yasağı yaptığımız çalışmalar ve itirazımız sonucunda kaldırılmıştır. Dün FIFA’dan gelen resmi yazıya göre 2018-2019 sezonu için transfer konusunda kulübümüzün önünde herhangi bir engel bulunmadığı tarafımıza bildirilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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