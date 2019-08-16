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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
16.08.2019 - 15:58, Son Güncelleme:

Son Dakika! Trabzonspor'dan Sturridge açıklaması! Anlaşma var mı?

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Son Dakika! Trabzonspor'dan Sturridge açıklaması! Anlaşma var mı?

Trabzonspor'un İngiliz golcü Daniel Sturridge ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı iddia edildi. Trabzonspor Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, transfer gündemlerinde yer alan forvet oyuncusu Daniel Sturridge’nin ailesinin Trabzon’u görmek istediklerini belirterek, “Geldiler, gezdiler ve İstanbul’a gittiler. Hangi duygularla ayrıldılar bilmiyorum, ilerleyen zamanda bu netleşecektir” dedi.

İngiliz golcü Daniel Sturridge ile Trabzonspor arasındaki görüşmelerde sona gelindi.

Dün akşam Sturridge'ın annesi ve aynı zamanda menajeri de olan amcası, Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu maçında, Sparta Prag ile karşılaştığı karşılaşmayı tribünden takip etmişti.

TRT Spor'un son dakika olarak geçtiği habere göre bordo-mavili kulüp, Sturridge ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. 

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, transfer gündemlerinde yer alan forvet oyuncusu Daniel Sturridge’nin ailesinin Trabzon’u görmek istediklerini belirterek, “Geldiler, gezdiler ve İstanbul’a gittiler. Hangi duygularla ayrıldılar bilmiyorum, ilerleyen zamanda bu netleşecektir” dedi.

Forvet transferi noktasında Daniel Sturridge ile görüşmelerine devam eden ve oyuncunun ailesini Trabzon’da ağırlayan Trabzonspor yönetimi, 29 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmayı hedefliyor. Konuyla ilgili olarak Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklamada bulunan Trabzonspor Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, “Sturridge’nin ailesi gelip şehri görmek istediler. Geldiler, gezdiler, burada ağırlandılar. Daha sonra da İstanbul’a gittiler. Hangi duygularla ayrıldılar bilmiyorum. İlerleyen süreçte bu netleşecektir ancak şuan yapılan bir anlaşma ya da biten bir transfer durumu ortada yok” ifadelerini kullandı.

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GÜVEN: HENÜZ ANLAŞMA YOK 

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Sertaç Güven ise Daniel Sturridge transferi için görüşmelerin devam ettiğini ve henüz kesin bir anlaşmanın sağlanmadığını söyledi.

Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Liverpool ile sözleşmesi sona eren İngiliz forvet Daniel Sturridge'i kadrosuna katmak isteyen bordo-mavililer, görüşmelerini sürdürüyor. 29 yaşındaki futbolcunun ailesi Trabzon'a gelerek hem şehri gördü hem de Karadeniz temsilcisi ile transfer temaslarında bulundu.

Daniel Sturridge transferi ile ilgili son gelişmeleri İHA'ya aktaran Trabzonspor Başkan Yardımcısı Sertaç Güven, "Futbolcunun ailesi Trabzon'a geldi. Anlaşma halinde yaşayacakları evi, şehri gösterdik. Akşam Sparta Prag maçını birlikte izledik. Sonra şehirden ayrıldılar. Transfer süreciyle ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Henüz kesin olarak bir anlaşma sağlanmadı" dedi.

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Son Dakika Trabzonspordan Sturridge açıklaması Anlaşma var mı

 

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