Haber Giriş: 03.02.2020 - 18:50,
Son Dakika | Trabzonspor'dan Obi Mikel için açıklama!
Trabzonspor, Fenerbahçe maçından sonra Obi Mikel'e ırkçı saldırı yapıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.
İşte Trabzonspor'un açıklaması;
Irkçılık, acizler ve cahiller için bir sığınaktır. Futbolcumuz Obi Mikel'e Fenerbahçe maçından sonra yapılan ırkçı saldırıları kınıyor; saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulunduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.
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